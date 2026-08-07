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07 августа 2026, 20:28

На Днепропетровщине будут судить серийного мошенника

07 августа 2026, 20:28
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция завершила досудебное расследование в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в мошенническом завладении продукцией предприятия на сумму более 80 тысяч гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, с марта 2024 года мужчина работал коммерческим агентом общества и обслуживал клиентов на территории Самаровского района. Правоохранители установили, что он пользовался служебным положением и доверием представителей торговых заведений для того, чтобы завладеть продукцией предприятия.

В феврале 2026 года фигурант сообщил работнице одного из магазинов, что доставленный товар якобы необходимо вернуть поставщику. Продавщица, не подозревая обмана, передала ему более 2500 единиц товара стоимостью почти 50 тысяч гривен.

Получившуюся продукцию мужчина предприятию не вернул.

Следствие также установило, что через неделю он аналогичным способом завладел товаром в магазинах еще двух предпринимателей.

"Общая сумма нанесенного обществу ущерба составила более 80 тысяч гривен", — отметили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.

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