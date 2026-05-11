В Корюковском надлесничестве площадь лесного пожара разросла до катастрофических 5800 гектаров. Борьба с огнем продолжается уже неделю

Об этом сообщил Северный лесной офис.

Огонь охватил территории трех лесничеств и задел кварталы еще одного. Большинство очагов пожара - на территории, которая в настоящее время недоступна для полноценного тушения.

Лесовики на доступных участках прокладывают минерализованные полосы; сдерживают распространение огня ранцовыми опрыскивателями; подвозят воду; привлекают тяжелую технику.

Проложены 129 км минерализованных полос и привлечены тракторы с дисковыми боронами и плугами.

"Сложнее всего - работать под постоянной угрозой обстрелов. Пока лесоводы сдерживают фронт огня, российские войска продолжают атаковать территорию", - подчеркнули в лесном офисе.

Частично ситуации помогает дождливая погода – осадки способствуют тушению отдельных очагов возгорания, и на части территорий пожар постепенно ликвидируется естественным путем.

Напомним, что в Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли. Это результат 1821 года пожара.