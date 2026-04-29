Залог для министра, связи с властью и "один звонок": что в "пленках Миндича"

Фото: коллаж РБК-Украина

"Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас"

Записи охватывают лето 2025 года и, по данным издания, относятся к лицам из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. Редакция отмечает, что сам факт разговоров не преступление, однако их содержание может свидетельствовать о характере взаимодействия между бизнесом и властью во время полномасштабной войны.

"Один звонок" и залог для вице-премьера

В первом блоке материалов говорится о разговорах между Тимуром Миндичем и бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром. Они обсуждают сбор средств для внесения залога за вице-премьера Алексея Чернышева, которому ранее было объявлено подозрение.

По данным разговоров, сумма залога составила 120 млн. грн. В диалоге обсуждается возможность привлечения различных источников финансирования, а также неформальные контакты по решению вопроса.

Впоследствии журналисты "Схем" установили, что часть залога действительно была внесена разными структурами, в частности компанией из Днепра, директор которой заявил, что не был проинформирован о переводе.

Упоминания о президенте и "влиянии по линии"

В одном из фрагментов Миндич говорит о якобы давлении со стороны антикоррупционных органов "по линии президента".

Миндич прямо говорит: "НАБУ свирепствует по линии президента".

Шефир сразу отрицает. Эта реплика стала одним из ключевых моментов видео и дала название всему расследованию – "Президент знал?".

"Я Вове написал, а он ничего", – признается в разговоре Шефир. По контексту речь идет о Зеленском.

Строительство в Козине и возможные связи с чиновниками

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

В диалогах фигурируют упоминания о домах, которые, по данным журналистов, могут быть связаны с представителями высшего руководства государства и бизнеса, в частности, Андреем Ермаком и другими должностными лицами. Эти утверждения официально не подтверждены.

Министр обороны и вопросы поставки

Еще один эпизод касается встречи Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В разговоре обсуждается задержка с приемом военной продукции, в том числе бронежилеты, которые, по словам Миндича, долгое время оставались на складах.

Он откровенно требует от министра подписать приемку: "Просто хай подпишут, все. Тебе один звонок".

Также Миндич рассказывает Умерову о финансовых трудностях компании Firepoint, производящей ударные дроны и, по данным многочисленных расследований, может быть связана с Миндичем. Тот обсуждает потенциальную продажу 33% компании иностранным инвесторам за $600 млн, из которых $300 млн – кэшаут для акционеров.

Реакции сторон

В пресс-службе Умерова заявили, что не комментируют материалы, подлинность которых официально не подтверждена.

Тимур Миндич заявил, что готов предоставить объяснения только после допроса в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Он также отрицает обвинения в деятельности упомянутой компании.

Расследование в рамках операции "Мидас" продолжается, "Украинская правда" заявила о подготовке последующих публикаций.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

