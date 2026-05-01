01 мая 2026, 10:10

"Пленки Миндича-2": Железняк обнародовал новые записи о Кабмине и после в США

01 мая 2026, 10:10
Фото: из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк от фракции "Голос" обнародовал очередную серию так называемых "пленок Миндича", состоящих из трех частей

Об этом говорится в его видеоблоге на YouTube, передает RegioNews.

Железняк опубликовал записи, которые, по его словам, фрагменты разговоров бизнесмена Тимура Миндича и тогдашнего министра обороны Рустема Умерова от 8 июля 2025 года.

Нардеп утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

Отдельно в видео упоминается так называемый "проект 23", который, по словам депутата, может относиться к финансовой схеме с привлечением третьего лица. В то же время, он отметил, что не имеет полного контекста разговоров и планирует дальнейшие публикации материалов.

По утверждению Железняка, обнародованные записи происходят из материалов стороны защиты одного из фигурантов дела.

В то же время подлинность записей пока не подтверждена.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовало первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
