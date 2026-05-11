Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью

Фото: Кировоградский областной ЦКПХ МЗ Украины

В Кировоградской области произошел случай метгемоглобинемии у младенца из-за воды из колодца

Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний в Кировоградской области, передает RegioNews .

Как отмечается в сообщении, в одном из сел Суботцевской территориальной общины Кропивницкого района зарегистрирован случай водно-нитратной метгемоглобинемии у 11-месячного ребенка. Ребёнок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с симптомами синюшности кожи и выраженной общей слабости.

Врачи выяснили, что для приготовления пищи ребенку в семье использовали воду из колодца. Лабораторный анализ показал превышение содержания нитратов почти вдвое (при норме до 50 мг/дм³). Сейчас состояние ребенка средней тяжести.

Воднонитратная метгемоглобинемия – заболевание, обусловленное значительным повышением содержания метгемоглобина в крови, которое образуется вследствие токсического действия нитратов на гемоглобин, что приводит к кислородному голоданию тканей (гипоксии).

Метгемоглобинемия проявляется в виде посинения участков вокруг рта, рук и стоп ребенка; также возможны рвота и понос. Болеют преимущественно младенцы и дети до трех лет, выращиваемые детскими смесями и пищей, приготовленной на воде с высокой концентрацией нитратов.

