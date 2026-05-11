20:59  11 мая
В Черниговской области под обстрелами РФ выгорает 5800 гектаров леса
19:41  11 мая
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
19:40  11 мая
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 19:41

Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью

11 мая 2026, 19:41
Читайте також українською мовою
Фото: Кировоградский областной ЦКПХ МЗ Украины
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области произошел случай метгемоглобинемии у младенца из-за воды из колодца

Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний в Кировоградской области, передает RegioNews .

Как отмечается в сообщении, в одном из сел Суботцевской территориальной общины Кропивницкого района зарегистрирован случай водно-нитратной метгемоглобинемии у 11-месячного ребенка. Ребёнок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с симптомами синюшности кожи и выраженной общей слабости.

Врачи выяснили, что для приготовления пищи ребенку в семье использовали воду из колодца. Лабораторный анализ показал превышение содержания нитратов почти вдвое (при норме до 50 мг/дм³). Сейчас состояние ребенка средней тяжести.

Воднонитратная метгемоглобинемия – заболевание, обусловленное значительным повышением содержания метгемоглобина в крови, которое образуется вследствие токсического действия нитратов на гемоглобин, что приводит к кислородному голоданию тканей (гипоксии).

Метгемоглобинемия проявляется в виде посинения участков вокруг рта, рук и стоп ребенка; также возможны рвота и понос. Болеют преимущественно младенцы и дети до трех лет, выращиваемые детскими смесями и пищей, приготовленной на воде с высокой концентрацией нитратов.

Напомним, что во Львове идет эпидемиологическое расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции в одном из дошкольных учреждений города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кировоградская область младенец отравление вода
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
НАБУ проводит обыски в доме Андрея Ермака в Киеве, — Железняк
11 мая 2026, 23:23
Кооператив "Династия": Ермак впервые прокомментировал подозрение от НАБУ и САП
11 мая 2026, 23:15
Оккупанты атаковали беспилотником многоэтажку в Харькове
11 мая 2026, 22:59
В Киеве люди в форме перекрыли Банковую - СМИ
11 мая 2026, 22:55
Российские дроны попали в промышленное предприятие Сумской области
11 мая 2026, 22:42
В Днепропетровской области ТЦК начал служебную проверку из-за гибели мужчины
11 мая 2026, 22:33
Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, употребляет ли он наркотики
11 мая 2026, 22:30
Держали "в заложниках" пять часов: в Одесской области мужчина с инвалидностью подает в суд на ТЦК
11 мая 2026, 22:05
В Николаеве пациентка частной клиники не пережила пластику
11 мая 2026, 21:55
Россияне били по Херсонщине из артиллерии и дронов: ранены шесть человек, в том числе ребенок
11 мая 2026, 21:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »