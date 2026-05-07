Заместителя председателя Ровенского облсовета отправили за решетку за взятку - САП

Коллегия судей ВАКС огласила приговор заместителю председателя Ровенского областного совета. Ранее правоохранители разоблачили его на получении взятки в размере около полумиллиона

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Замглавы Ровенского областного совета разоблачили на взятке в размере около полумиллиона гривен. Речь шла о решении земельных и имущественных вопросов. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

"Также он лишен права занимать должности, связанные с исполнением постоянно, временно или по специальному полномочию функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года, и конфискована часть имущества - 500 тыс. грн, которые хранятся на депозитном счете ВАКС", - говорят в САП.

Детали дела

В 2021 году предприниматель приобрел детский санаторий. Впоследствии он планировал получить в собственность его материальные ценности, а также землю, на которой он находился. Чиновник за деньги обещал помочь в решении вопроса о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ровенского областного совета решения о продаже земельного участка площадью 5,4 га, на котором расположен санаторий.

Напомним, что ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу. Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами.