На Волыни мужчина зарабатывал на авто, которые должны были передать ВСУ

На Волыни будут судить мужчину, являвшегося участником схемы продажи легковых автомобилей. Эти машины в Украину ввозили под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Житель Луцка организовал продающий машины, которые ввезли в Украину якобы для ВСУ. Таким образом, он уклонился от таможенного контроля. Известно о не менее 20 контрабандных автомобилей.

Затем мужчина продавал автомобили из-за объявлений на онлайн-платформах. Деньги, которые он получал, использовал для личных нужд.

"Волынянина обвиняют в пособничестве в контрабанде подакцизных товаров, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 и ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Николаеве стражи порядка задержали 28-летнего военнослужащего по подозрению в незаконной продаже гуманитарных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для нужд ВСУ. Полицейские задержали мужчину при получении средств за проданные авто.