Держали "в заложниках" пять часов: в Одесской области мужчина с инвалидностью подает в суд на ТЦК

В Одесской области мужчина с инвалидностью подает иск по ТЦК. По его словам, его не выпускали из здания пять часов и даже не разрешали сходить в туалет

У Валерия инвалидность первой группы с детства: диагноз: детский церебральный паралич. В прошлом году его приглашали в гости родители, проживающие в Европе. Однако перед поездкой он ходил в Овидиопольский ТЦК, чтобы оформить все необходимые документы. Однако ему сказали: "Езжай так. Тебя пропустят".

Однако на границе Валерия остановили. Оказалось, что он находился в розыске ТЦК. Тогда его отвезли в Яворивский ТЦК.

"Сразу спросили, есть ли бабки? Какие бабки, на самом деле их не было. Держали там пять часов, не пускали в туалет. Я не выдержал и говорю: "Я могу и здесь! Хотите?", - сокрушает мужчина.

Согласно постановлению Яворивского районного ТЦК и СП от 3 декабря 2025 года, Валерию Власенко инкриминировали нарушение правил военного учета — неявку по вызову в территориальный центр комплектования. Он будто бы не прибыл за повесткой и был в розыске. На это наложили штраф в размере 17 тысяч гривен, который затем из-за неуплаты повысили до 34 тысяч гривен.

"Я ничего не получал. Меня никто не вызывал. В иске я указал: обязанность доказывать лежит на самом ТЦК, а не на мне. И если нет доказательств — значит нет и нарушения. Я хочу, чтобы начальника Яворивского ТЦК и Овидиопольского ТЦК уволили. Я буду этого добиваться. У ТЦК есть нормальные люди. А есть негодяи. Да, что я вам рассказываю, вы сами все видите. Их нужно в окоп всех. Особенно тех, кто деньги вышибает", - говорит Валерий.

Теперь мужчина хочет подавать иск и бороться за справедливость. Юрист Юрий Каникаев говорит, что у мужчины есть все шансы.

