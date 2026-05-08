Третья серия "пленок Миндича": новые детали побега Цукермана и Миндича

Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: COLlive News

Вопрос о том, как ключевые фигуранты операции НАБУ и САП "Мидас" – Александр Цукерман и Тимур Миндич – смогли оставить Украину еще до обысков и объявления подозрений, остается без официального ответа уже более полугода

Об этом сообщает "Украинская правда", публикуя третью серию так называемых "пленок Миндича", передает RegioNews.

По данным журналистов, в ноябре 2025 года в СМИ появлялась информация, что источником возможной утечки данных о начале операции мог быть тогдашний заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

После публикации расследования он ушел с должности, а в антикоррупционных органах заявляли о продолжении проверок всех обстоятельств выезда фигурантов за границу.

Сами Цукерман и Миндич ранее утверждали, что уехали из Украины законно и без нарушений.

Новая часть материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, ставит под сомнение эту версию. В частности, речь идет о фрагменте следственных документов со стенограммой разговора между двумя обвиняемыми по делу – Дмитрием Басовым и Игорем Миронюком.

По данным журналистов, в разговоре, который состоялся за два месяца до начала расследования, обсуждалась возможность использования Синюка для получения доступа к информации, связанной с антикоррупционными производствами.

Обвиняемые также обсуждали, что Синюка нельзя использовать "постоянно", а только в особо важных случаях. Кроме того, они рассуждали о том, как проверить его через другие антикоррупционные дела, чтобы понять, можно ли ему доверять.

Ситуация, когда было решено задействовать "карту Синюка", возникла позже. 16 октября заместитель руководителя САП использовал внутреннюю базу данных, чтобы проверить, фигурируют ли обвиняемые по делу "Мидас" в других производствах.

26 октября, через 10 дней после того, как Синюк воспользовался внутренними базами, Владимир Цибульский – предположительно водитель или помощник Цукермана – предупредил, что он и его руководитель срочно выезжают в командировку в Вену.

Как известно, осенью 2025 года Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время – в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Александр Цукерман также фигурирует в масштабном антикоррупционном расследовании под условным названием Мидас, которое касается коррупционных схем в сфере энергетики.

По данным следствия, у него было кодовое имя "Шугармен". Как сообщает "Украинская правда", главный финансист Миндича Александр Цукерман уехал за границу 29 октября.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк опубликовал еще одну часть пленок. Он утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль , Герман Галущенко, Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

Кроме того, Железняк опубликовал очередную часть записей "пленок Миндича", в которых обсуждают работу правоохранительных органов.