11 мая 2026, 19:40

Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК

В сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК. Его сына с инвалидностью якобы избили

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В сети распространяли видео с ТЦК в Хмельницком. Сообщалось, что ветеран пришел с битой после того, как его сына с инвалидностью якобы избили. Теперь в ТЦК прокомментировали эти кадры.

Военные сообщили, что 8 мая в ТЦК доставили 46-летнего мужчину, подлежащего призыву. Впоследствии в помещение ТЦК пришел его отец в камуфлированной одежде, который повредил входную дверь помещения и турникет пропускной системы. Он потребовал, чтобы его сына отпустили.

На место происшествия вызвали полицию. Отмечается, что пострадавших нет. Военнообязанного сейчас разыскивают, потому что он самовольно покинул место нахождения во время следования в учебный центр.

Напомним, ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК. Впоследствии в ТЦК официально прокомментировали инцидент.

