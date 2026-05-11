В Днепропетровской области ТЦК начал служебную проверку из-за гибели мужчины

В Днепропетровской области правоохранители и военное руководство выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в одном из центров комплектования

Об этом сообщил Днепропетровский ОТЦК, передает RegioNews .

Сообщается, что 5 мая во время проверки военно-учетных документов группа оповещения в составе представителей районного ТЦК и СП и органов Национальной полиции остановила военнообязанного мужчину, который нарушил правила военного учета и подлежал призыву на военную службу.

Во время прохождения ВЛК военнообязанному стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики в течение 45 минут оказывали гражданину неотложную помощь, после чего констатировали его смерть.

"Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию", - заявили в учреждении.

В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

