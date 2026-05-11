20:59  11 мая
В Черниговской области под обстрелами РФ выгорает 5800 гектаров леса
19:41  11 мая
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
19:40  11 мая
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 22:33

В Днепропетровской области ТЦК начал служебную проверку из-за гибели мужчины

11 мая 2026, 22:33
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области правоохранители и военное руководство выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в одном из центров комплектования

Об этом сообщил Днепропетровский ОТЦК, передает RegioNews .

Сообщается, что 5 мая во время проверки военно-учетных документов группа оповещения в составе представителей районного ТЦК и СП и органов Национальной полиции остановила военнообязанного мужчину, который нарушил правила военного учета и подлежал призыву на военную службу.

Во время прохождения ВЛК военнообязанному стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики в течение 45 минут оказывали гражданину неотложную помощь, после чего констатировали его смерть.

"Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию", - заявили в учреждении.

В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК . Его сына с инвалидностью якобы избили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть Днепропетровская область мужчина ТЦК
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
НАБУ проводит обыски в доме Андрея Ермака в Киеве, — Железняк
11 мая 2026, 23:23
Кооператив "Династия": Ермак впервые прокомментировал подозрение от НАБУ и САП
11 мая 2026, 23:15
Оккупанты атаковали беспилотником многоэтажку в Харькове
11 мая 2026, 22:59
В Киеве люди в форме перекрыли Банковую - СМИ
11 мая 2026, 22:55
Российские дроны попали в промышленное предприятие Сумской области
11 мая 2026, 22:42
Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, употребляет ли он наркотики
11 мая 2026, 22:30
Держали "в заложниках" пять часов: в Одесской области мужчина с инвалидностью подает в суд на ТЦК
11 мая 2026, 22:05
В Николаеве пациентка частной клиники не пережила пластику
11 мая 2026, 21:55
Россияне били по Херсонщине из артиллерии и дронов: ранены шесть человек, в том числе ребенок
11 мая 2026, 21:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »