11 мая 2026, 21:55

В Николаеве пациентка частной клиники не пережила пластику

В одной из частных клиник Николаева после пластической операции скончалась пациентка. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews ..

"После проведения плановой пластической операции женщина на следующий день скончалась в больнице. Следователи полиции назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти женщины и проводит расследование по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сообщение от бригады экстренной медицинской помощи о смерти пациентки в частном медучреждении поступило на спецлинию 102 в воскресенье, 10 мая.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 34-летняя женщина 9 мая провела плановое хирургическое вмешательство. После операции она должна была несколько дней находиться в клинике под постоянным контролем.

На следующий день во время послеоперационной медицинской манипуляции женщина несколько раз теряла сознание. Врачи оказывали ей неотложную помощь, а также вызвали бригаду "скорой", однако спасти пациентку не удалось.

Окончательную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи опросили работников медицинского учреждения. Криминалист на месте происшествия собрал вещественные доказательства, изъятые для проведения следственных действий.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в больнице скончался 17-летний парень, который 9 марта возле микрорайона Лесок залез на вагон-цистерну, его ударило током. Он получил 70% ожогов всего тела.

