Россияне били по Херсонщине из артиллерии и дронов: ранены шесть человек, в том числе ребенок

В течение дня 11 мая российская армия терроризировала жилые кварталы Херсона и близлежащие населенные пункты, используя реактивную артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 мая 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из реактивной артиллерии и с помощью дронов различных типов.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии шесть гражданских получили ранения.

Как отметили в прокуратуре, все пострадавшие, среди которых 14-летний парень – жители Херсона. Травмы получили в результате использования врагом БПЛА.

Кроме того, повреждения получили частные дома и автотранспорт.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате российских атак беспилотниками ранения получили четыре человека. Под ударами оказались Никопольский и Синельниковский районы.