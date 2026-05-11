Победа, которая не видна в цифрах и на картах

Мы выстояли, мы сохранились как государство, мы никогда не будем оккупированы или поглощены, мы все равно двигаемся к членству в ЕС

Чтобы такой-таки Трамп не был прав, говоря "Украина уже фактически находится в поражении" – надо перестать мыслить победу категориями территорий.

Потому как раз в категориях территорий Трамп, несомненно, прав: мы крепко сидим в поражении, имея минус 20% территорий, потерянных навсегда. Если этим взялись оценивать – то да, Трамп убийственно прав.

Именно поэтому победу и НЕЛЬЗЯ мерить территориями – потому что в этом вопросе наша война однозначно беспобедна. Зачем самих себя загонять в пораженность – если понятие победы на самом деле заключается в совершенно других критериях.

Мы выстояли, мы сохранились как государство, мы никогда не будем оккупированы или поглощены, мы все равно двигаемся к членству в ЕС, мы на 5 лет заштупорили путина в донбасском месиве, мы удержали юго-восточные города-миллионники, мы прогремели на весь мир как героическая нация, мы утвердили украинскую национальную идентичность, избавились от советско-российской топонимики и наследия, оказываем сопротивление более сильному противнику, наносим удары по его военной инфраструктуре, действуем на дальних расстояниях – у нас так много ПОБЕД, что пора перестать оценивать ситуацию исключительно в территориальных категориях.

Чтобы не загоняться в чувство поражения – надо всего-навсего изменить оптику взглядов на то, чем на самом деле есть цивилизационно-экзистенциальная победа – тем более, когда у нас есть столько всего, что, собственно, и есть победа.

Чтобы Трамп не был прав – нужно мерить победу не камнями и глиноземом, а достижениями гораздо более важными и высшими.