Имущество на 4,8 млн грн: начальник налоговой Полтавщины под прицелом САП

Прокуроры САП обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов начальника Главного управления ГНС в Полтавской области

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина".

Речь идет об имуществе общей стоимостью более 4,8 млн грн, приобретенное должностным лицом и его семьей в 2024 году.

По данным следствия, антикоррупционные органы подвергают сомнению происхождение двух основных активов:

автомобиля Lexus NX 200, задекларированного за 85 тыс. грн,

квартиры в новостройке в Ужгороде площадью 71,6 кв. м, указанной в декларации по 576 тыс. грн.

В исковом заявлении САП отмечает, что реальная рыночная стоимость этих активов существенно выше – около 4,8 млн. грн. По выводам проверки доходов и расходов должностного лица и его семьи они не могли разрешить такие приобретения за счет законных доходов.

Иск основан на материалах Государственного бюро расследований и доказательств, собранных прокурорами САП. Высший антикоррупционный суд уже наложил арест на указанное имущество как меру обеспечения иска.

Хотя официально фамилия фигуранта не разглашается, по данным СМИ, речь идет о руководителе областной налоговой службы Сергее Левченко.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции проводило проверку его деклараций.

Справка: Сергей Левченко до своего назначения в Полтаву долго работал в правоохранительных органах: МВД (1999-2007 гг.), налоговой милиции (до 2021 г.) и Бюро экономической безопасности (до 2025 г.).

