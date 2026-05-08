Парад Путина без Си: куда исчезли союзники Кремля

В прошлом году на параде в Москве собралось почти все СНГ. Более двадцати лидеров. Выглядело как триумф Путина

В прошлом году на параде в Москве собралось почти все СНГ. Более двадцати лидеров. Выглядело как триумф Путина

Фото: Ria Novosti/Efe

Но был один нюанс – приехал Си Цзиньпин. В этом году Си не приехал. И вдруг выяснилось, что Казахстан занят, Узбекистан занят, Таджикистан занят, Киргизия занята, Туркменистан занят, Армения занята, Азербайджан занят. Остались Лукашенко, президент Лаоса, султан Малайзии и Фицо, летевший в обход, потому что соседи не дали небо. И сразу же уточнил, что на сам парад не пойдет. Плюс президенты Абхазии и Южной Осетии. Но это совсем не страны.

Путин собрал в прошлом году полный зал. Оказалось, что все билеты были на Си. В этом году Си не пришел. И зал опустел.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.