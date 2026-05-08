Парад Путина без Си: куда исчезли союзники Кремля
В прошлом году на параде в Москве собралось почти все СНГ. Более двадцати лидеров. Выглядело как триумф Путина
В прошлом году на параде в Москве собралось почти все СНГ. Более двадцати лидеров. Выглядело как триумф Путина
Но был один нюанс – приехал Си Цзиньпин.
В этом году Си не приехал. И вдруг выяснилось, что Казахстан занят, Узбекистан занят, Таджикистан занят, Киргизия занята, Туркменистан занят, Армения занята, Азербайджан занят.
Остались Лукашенко, президент Лаоса, султан Малайзии и Фицо, летевший в обход, потому что соседи не дали небо. И сразу же уточнил, что на сам парад не пойдет.
Плюс президенты Абхазии и Южной Осетии. Но это совсем не страны.
Путин собрал в прошлом году полный зал. Оказалось, что все билеты были на Си. В этом году Си не пришел. И зал опустел.
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Алкоголь известных брендов под видом дипвантажа: в Украине разоблачили схему контрабанды на 4 млн грн
08 мая 2026, 14:43Сожитель замначальника киевской полиции ведет бизнес с коллаборантом - СМИ
08 мая 2026, 14:25В Одесской области военный пытался переправить троих мужчин в Приднестровье
08 мая 2026, 14:15Третья серия "пленок Миндича": новые детали побега Цукермана и Миндича
08 мая 2026, 14:07"Азов" показал удары по технике РФ в Мариуполе: город "патрулируют" дроны
08 мая 2026, 13:47Инфляция в Украине выросла: что стало дороже, а что подешевело
08 мая 2026, 13:30Подрыв автомобиля военного в Днепре: одного из исполнителей задержали при попытке побега за границу
08 мая 2026, 13:17В Днепре женщина закончила ссору с мужем смертельным ударом ножом
08 мая 2026, 13:00В детском саду Львова вспышка кишечной инфекции: подтверждены два случая сальмонеллеза
08 мая 2026, 12:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все блоги »