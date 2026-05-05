05 мая 2026, 11:45

Новые "пленки Миндича": фигуранты обсуждают НАБУ и слежку – Железняк

Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: COLlive News
Нардеп Ярослав Железняк опубликовал очередную часть записей "пленок Миндича", в которых обсуждают работу правоохранительных органов

Об этом говорится в его видеоблоге на YouTube, передает RegioNews.

"НАБУ хотели уничтожить, пока оно подбиралось слишком близко? Новые пленки Миндича показывают, как фигуранты сами раскрывают свою панику. В записях звучат откровенные признания: с большинством силовиков можно "договориться", но не с НАБУ", – отметил Железняк.

Железняк напомнил, как 22 июля 2025 года в Верховной Раде пытались фактически ликвидировать НАБУ и САП. Тогда 263 нардепа проголосовали за законопроект №12414, которым антикоррупционные структуры должны были подчиняться генеральному прокурору.

По мнению Железняка, это делалось умышленно, чтобы спасти бизнесмена Тимура Миндича и его приспешников от расследований НАБУ. К такому выводу нардеп пришел после прослушивания пленок Миндича.

В частности, в новых пленках фигуранты обсуждали НАБУ, журналистов и некоторых нардепов, которые "им мешали", отметил Железняк.

Первый диалог датируется мартом 2025 года. В нем фигурант "с операции Мидас" Александр Цукерман общается, предположительно с врачом-дерматологом. В разговоре говорится о знакомом враче, который работает в Кабмине, отвечает за надзор за лекарствами и у него, очевидно, проблемы с декларацией. Цукермана просят помочь с этим.

В ответ Цукерман характеризует всю правоохранительную систему. В частности, он отметил, что ситуация непростая, и с "с СБУ, с ментами, с ДБР можно договориться. С НАБУ договорится очень тяжело".

Второй диалог состоялся в апреле 2025 между Цукерманом и другим фигурантом Игорем Фурсенко. В этом разговоре Цукерман жалуется, что НАБУ следит за ним.

Третий записанный диалог между Цукерманом и Фурсенко состоялся 5 июня 2025 года. Говорили о том, как передать средства так, чтобы их не сняли НАБУ.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк опубликовал еще одну часть пленок. Он утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

