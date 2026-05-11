Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, употребляет ли он наркотики

Фото из открытых источников

Об этом бывшая пресс-секретарь украинского президента сказала в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает RegioNews.

По словам Юлии Мендель, она никогда не видела, чтобы Владимир Зеленский употреблял наркотики. Однако во время написания своей книги она якобы встречала людей, которые видели своими глазами, как президент якобы употреблял наркотики. Один из ее "источников" якобы видел, как Зеленский вроде бы употреблял наркотики в 2021 году.

Экс-пресс-секретарь Зеленского утверждает, что ее "источники" говорили о кокаине, однако сама она не имеет для этого подтверждений.

Также Мендель вспоминает, что когда они готовились к интервью, она приносила Зеленскому заметки. Речь идет о данных о том, кто журналист, какой канал или издание, какие могут быть темы для разговора.

"Если честно, он не любит это читать (заметки – ред), обычно он пытается слушать вас. И потом он идет в ванную комнату на 15 минут. И я могу сказать вам, я всегда удивлялась, что он выходил оттуда как бы другим человеком. (…) Заряженный энергией, готов сказать все, что угодно", – говорит Мендель.

Важно отметить, что Такер Карлсон активно поддерживает политику Дональда Трампа. Кроме того, он продвигает российскую пропаганду по Украине. В частности, Карлсон распространял пропаганду о так называемых биолабораториях. Он открыто выражает приверженность "врагам США": в частности, российскому диктатору Путину.

Юлия Мендель была пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. Она занималась сопровождением главы государства во всех поездках. После увольнения нередко критиковала Офис президента. В частности, она рассказывала, что эксглава Офиса Андрей Ермак якобы занимается магией. Также она заявляла, что Владимир Зеленский якобы четырежды уклонялся от службы во время призыва до того, как стал президентом.