Российские дроны попали в промышленное предприятие Сумской области

Вечером 11 мая вражеские ударные беспилотники атаковали территорию Ворожбянского общества, попав в один из промышленных объектов

Об этом сообщил Ворожбянский городской совет, передает RegioNews .

"Вниманию жителей Ворожбянского общества, сегодня враг снова атаковал нашу общину ударными БПЛА", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были нанесены два удара по зданиям промышленного предприятия.

По данным горсовета, люди не пострадали.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате российских атак беспилотниками ранения получили четыре человека. Под ударами оказались Никопольский и Синельниковский районы.