Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Мы быстро провели идентификацию людей, охранявших Ермака – это сотрудники Управления государственной охраны (УГО)", – говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков.

Напомним, Управление государственной охраны Украины (УГОУ) – это государственный правоохранительный орган специального назначения, подчиненный Президенту Украины и подконтрольный Верховной Раде Украины.

Ранее советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин признал, что поддерживает связь и ходит на встречи с бывшим главой ОП Андреем Ермаком. В то же время, он заявил, что не может вспомнить, что именно обсуждают.