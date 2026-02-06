Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения
Андрея Ермака после увольнения охраняют работники Управления государственной охраны
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Мы быстро провели идентификацию людей, охранявших Ермака – это сотрудники Управления государственной охраны (УГО)", – говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков.
Напомним, Управление государственной охраны Украины (УГОУ) – это государственный правоохранительный орган специального назначения, подчиненный Президенту Украины и подконтрольный Верховной Раде Украины.
Ранее советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин признал, что поддерживает связь и ходит на встречи с бывшим главой ОП Андреем Ермаком. В то же время, он заявил, что не может вспомнить, что именно обсуждают.