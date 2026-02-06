16:59  07 февраля
14:05  07 февраля
13:06  07 февраля
06 февраля 2026, 19:57

Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения

06 февраля 2026, 19:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Андрея Ермака после увольнения охраняют работники Управления государственной охраны

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Мы быстро провели идентификацию людей, охранявших Ермака – это сотрудники Управления государственной охраны (УГО)", – говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков.

Напомним, Управление государственной охраны Украины (УГОУ) – это государственный правоохранительный орган специального назначения, подчиненный Президенту Украины и подконтрольный Верховной Раде Украины.

Ранее советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин признал, что поддерживает связь и ходит на встречи с бывшим главой ОП Андреем Ермаком. В то же время, он заявил, что не может вспомнить, что именно обсуждают.

