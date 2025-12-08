Фото: ГСЧС

Пожар возник 7 декабря около 22:00 на улице Стрыйской во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горела электрощитовая на лестничной клетке пятого этажа. Из-за сильного задымления спасатели организовали эвакуацию. Они вывели из дома 30 человек: 12 человек спасли непосредственно с места пожара, среди них – двое детей, которых эвакуировали с помощью специальных спасательных устройств; еще 18 жителей вывели в безопасное место.

Возгорание локализовали в 22:28, полностью ликвидировали в 22:39.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

