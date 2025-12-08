Трамп заявив, що Росія згодна на мирний план, але Зеленський його ще не читав

Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав

Про це, як пише "Українська правда" американський президент зазначив під час спілкування з пресою ввечері 7 грудня, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо наступних кроків у мирних перемовинах між Україною та Росією, Трамп зазначив, що трохи розчарований Зеленським.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", – сказав він.

Як відомо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів довгу і змістовну розмову з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії