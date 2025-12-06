10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
07:42  06 декабря
Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов через российскую атаку
20:53  05 декабря
В Украине создадут новый центр для научного обеспечения Сил поддержки ВСУ
06 декабря 2025, 14:15

Зеленский летит в Великобританию

06 декабря 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, может посетить Лондон

Об этом президент Украины сообщил в ходе общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, передает RegioNews.

"В Лондон уеду, наверное. Я думаю, что скорее всего встреча может быть в понедельник", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах по переговорам по мирному плану президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, Зеленский никак не определится с кандидатурой на замену Ермаку. Его могут заменить Федоров или Буданов.

Владимир Зеленский Украина Лондон Великобритания политика
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
06 декабря 2025, 15:08
США не хотят предоставлять Украине никаких обязывающих гарантий
06 декабря 2025, 13:07
"Это все фейк": депутат Скороход обвинила НАБУ во лжи
06 декабря 2025, 12:35
Коррупционный скандал с депутатом Скороход может быть прелюдией к новой развенчающей главе о СНБО
06 декабря 2025, 11:48
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
06 декабря 2025, 10:46
Ночью Силы обороны обезвредили 615 из 704 воздушных целей
06 декабря 2025, 10:19
Враг нанес массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии
06 декабря 2025, 09:50
Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов через российскую атаку
06 декабря 2025, 07:42
В Киевской области избили 15-летнюю девочку
05 декабря 2025, 22:30
