Зеленский летит в Великобританию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом президент Украины сообщил в ходе общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, передает RegioNews.

"В Лондон уеду, наверное. Я думаю, что скорее всего встреча может быть в понедельник", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах по переговорам по мирному плану президента Дональда Трампа.

