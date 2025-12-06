Зеленский летит в Великобританию
Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, может посетить Лондон
Об этом президент Украины сообщил в ходе общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, передает RegioNews.
"В Лондон уеду, наверное. Я думаю, что скорее всего встреча может быть в понедельник", – отметил Зеленский.
Он также добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах по переговорам по мирному плану президента Дональда Трампа.
Как сообщалось, Зеленский никак не определится с кандидатурой на замену Ермаку. Его могут заменить Федоров или Буданов.
Зеленский рассказал, когда назначит нового главу Офиса президентаВсе новости »
