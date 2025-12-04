В Житомирской области мужчина во время застолья бросился на товарища с ножом
В Житомирской области застолье переросло в покушение на убийство. Правоохранители задержали злоумышленника
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Двое мужчин распивали алкоголь вместе. Впоследствии между ними произошла ссора. Во время конфликта хозяин дома взял нож и ударил гостя. Впоследствии он сам сообщил об этом милиционерам и медикам.
Пострадавший был госпитализирован в реанимацию. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.