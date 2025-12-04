В Житомирской области мужчина во время застолья бросился на товарища с ножом

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Двое мужчин распивали алкоголь вместе. Впоследствии между ними произошла ссора. Во время конфликта хозяин дома взял нож и ударил гостя. Впоследствии он сам сообщил об этом милиционерам и медикам.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.