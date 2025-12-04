Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что ранее злоумышленник уже был судим за имущественные преступления. Теперь он предстанет перед судом за смертельное избиение. Известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.

Сама трагедия произошла летом, когда во время застолья по месту жительства 60-летнего ровенчанина между 27-ми и 57-летним мужчинами возник словесный конфликт. Во время драки младший нанес старшему не менее 14 ударов руками и ногами по голове и телу. После совершенного нападавший скрылся, оставив окровавленную обувь у подъезда этого же дома.

57-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Правоохранители задержали злоумышленника на одном из вокзалов. Тогда он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.