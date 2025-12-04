16:35  04 декабря
04 декабря 2025, 16:15

В Киевской области мужчина пришел в гости к товарищу и убил его

04 декабря 2025, 16:15
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла в Борисполе. Задержанному грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе 36-летний мужчина пришел в гости. Там он со знакомым устроил застолье с алкоголем. Когда между ними началась ссора, он взял нож и нанес "сопернику" удары. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После убийства злоумышленник скрылся из квартиры. Однако стражи порядка его задержали. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре осудили мужчину, который во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

