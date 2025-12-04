Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе 36-летний мужчина пришел в гости. Там он со знакомым устроил застолье с алкоголем. Когда между ними началась ссора, он взял нож и нанес "сопернику" удары. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После убийства злоумышленник скрылся из квартиры. Однако стражи порядка его задержали. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

