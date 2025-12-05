Бив руками та ногами по голові: на Волині судили чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
У Волинській області судили чоловіка за жорстоке вбивство, Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Судили 21-річного жителя села Затурці. У січні 2025 року він проник у будинок 71-річної місцевої жительки. Він бив її по голові руками та ногами. Жінка померла від відкритої черепно-мозкової травми.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо про інцидент на Житомирщині, де звичайне застілля закінчилося тяжким пораненням чоловіка. Потерпілого госпіталізували до реанімації, а нападник перебуває під слідством із загрозою до 15 років ув’язнення.
