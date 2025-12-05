Бив руками та ногами по голові: на Волині судили чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку

Ілюстративне фото

У Волинській області судили чоловіка за жорстоке вбивство, Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Судили 21-річного жителя села Затурці. У січні 2025 року він проник у будинок 71-річної місцевої жительки. Він бив її по голові руками та ногами. Жінка померла від відкритої черепно-мозкової травми.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

