Выразил эмоции: в Хмельницкой области мужчина направил в суд заявление с нецензурной бранью.

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Отмечается, что в Новоушицкий районный суд Хмельницкой области поступило заявление от жителя местной общины. Заявление касалось пересмотра по исключительным обстоятельствам решения по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору.

При этом суд постановил, что заявление не отвечает требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины. В ответ на это мужчина направил еще одно заявление, но уже с нецензурными высказываниями в адрес суда.

Суд отметил, что такие действия свидетельствуют о явном пренебрежении судом. В результате мужчину оштрафовали на 1360 гривен. Он подал апелляцию, однако отменить штраф не вышло.

Напомним, ранее в Чернигове суд допустил курьезную ошибку при подготовке постановления, использовав искусственный интеллект для редактирования текста. В документе осталась фраза: Вот проверенный вариант вашего текста с исправлением ошибок, которую обычно удаляют после автоматической обработки.