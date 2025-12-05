Выразил эмоции: в Хмельницкой области мужчина направил в суд заявление с нецензурной бранью.
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о нецензурном заявлении. Мужчину наказали за "эмоциональный иск"
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Отмечается, что в Новоушицкий районный суд Хмельницкой области поступило заявление от жителя местной общины. Заявление касалось пересмотра по исключительным обстоятельствам решения по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору.
При этом суд постановил, что заявление не отвечает требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины. В ответ на это мужчина направил еще одно заявление, но уже с нецензурными высказываниями в адрес суда.
Суд отметил, что такие действия свидетельствуют о явном пренебрежении судом. В результате мужчину оштрафовали на 1360 гривен. Он подал апелляцию, однако отменить штраф не вышло.
Напомним, ранее в Чернигове суд допустил курьезную ошибку при подготовке постановления, использовав искусственный интеллект для редактирования текста. В документе осталась фраза: Вот проверенный вариант вашего текста с исправлением ошибок, которую обычно удаляют после автоматической обработки.