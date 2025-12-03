07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:59

51% украинцев готовы протестовать, если страна пойдет на неприемлемые компромиссы – опрос

Иллюстративное фото: из открытых источников
51,4% украинцев заявили, что готовы участвовать в акциях протеста, если Украина во время переговоров пойдет на неприемлемые компромиссы

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", передает RegioNews.

В то же время 44,3% респондентов отметили, что не будут участвовать в протестах, а 4,4% затруднились с ответом.

Исследование также фиксирует изменения в восприятии украинцами возможных уступок. Так, временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% опрошенных (в прошлом году – 53,2%, два года назад – 76,2%), тогда как полностью приемлемым его считают только 5,1%.

Только 2% украинцев готовы к юридическому признанию оккупированных территорий Россией, в то время как 76,6% категорически против.

Меньше украинцев сейчас считают совершенно недопустимым отказ от членства в НАТО – 41,1% (год назад – 48,7%, два года назад – 56,9%). В то же время, отказ от вступления в ЕС остается абсолютно недопустимым для 51% респондентов.

За год также возросло число тех, кто считает неприемлемым:

  • сокращение армии – 77,9% (было 74,5%),
  • предоставление русскому языку статуса второго государственного – 73% (было 70,9%).

Уменьшилась доля украинцев, считающих абсолютно неприемлемым:

  • уменьшение суммы репараций со стороны РФ – 58,7% (было 62,2%),
  • отказ от уголовного преследования руководителей РФ и военных преступников – 65% (было 68,4%),
  • отмена санкций – 64,1% (было 64,8%).

Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 г., выборка – 1000 респондентов.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно, однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

