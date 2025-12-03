Фото: Госдеп США

Об этом Рубио заявил в интервью Fox News, сообщает RegioNews.

По его словам, Украина и Россия буквально воюют за "20% Донецкой области", которую еще не оккупировала Москва.

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", – сказал Рубио в интервью.

Он также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и гарантировать, что в дальнейшем ни одна из сторон не будет прибегать к агрессии против другой.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали мирный план США по Украине.

После стало известно, что запланированную в Брюсселе встречу президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменили.