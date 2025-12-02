13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 19:51

США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп

02 декабря 2025, 19:51
Фото: Instagram/Donald J. Trump
Остановка безоплатной военной помощи США заставляет Киев искать новые источники финансирования и поставки вооружений

Об этом решении в соцсетях пишет президент США Дональд Трамп, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, в то же время считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.

Согласно его словам, США приостановили определенные виды поставок вооружений в Украину. При этом Трамп добавил, что американская армия в дальнейшем продает вооружение через механизмы НАТО – уже не в качестве бесплатной помощи.

По оценкам аналитиков остановка бесплатной военной поддержки означает, что Киев и его партнеры должны искать другие источники финансирования или закупок оборонного снаряжения. При этом обязательство США перед союзниками может превратиться в чисто коммерческие поставки.

На сегодняшний день неизвестно, означает ли окончательное решение полный отказ от помощи Украине. Но такая трансформация политики США может иметь серьезные последствия для продолжения военной поддержки и логистики вооружений как для Киева, так и для европейских союзников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о необходимости пересмотра базовых оборонных документов Украины после встречи с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Украина США финансирование НАТО оружие помощь деньги Трамп
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
