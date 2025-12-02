Фото: Instagram/Donald J. Trump

Об этом решении в соцсетях пишет президент США Дональд Трамп, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, в то же время считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.

Согласно его словам, США приостановили определенные виды поставок вооружений в Украину. При этом Трамп добавил, что американская армия в дальнейшем продает вооружение через механизмы НАТО – уже не в качестве бесплатной помощи.

По оценкам аналитиков остановка бесплатной военной поддержки означает, что Киев и его партнеры должны искать другие источники финансирования или закупок оборонного снаряжения. При этом обязательство США перед союзниками может превратиться в чисто коммерческие поставки.

На сегодняшний день неизвестно, означает ли окончательное решение полный отказ от помощи Украине. Но такая трансформация политики США может иметь серьезные последствия для продолжения военной поддержки и логистики вооружений как для Киева, так и для европейских союзников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о необходимости пересмотра базовых оборонных документов Украины после встречи с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем ГУР Кириллом Будановым.