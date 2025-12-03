51% українців готові протестувати, якщо країна піде на неприйнятні компроміси – опитування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

51,4% українців заявили, що готові брати участь у протестних акціях, якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні компроміси

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", передає RegioNews.

Водночас, 44,3% респондентів зазначили, що не братимуть участі у протестах, а 4,4% вагалися з відповіддю.

Дослідження також фіксує зміни у сприйнятті українцями можливих поступок. Так, тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40,2% опитаних (торік – 53,2%, два роки тому – 76,2%), тоді як повністю прийнятною її вважають лише 5,1%.

Лише 2% українців готові до юридичного визнання окупованих територій Росією, тоді як 76,6% категорично проти.

Менше українців зараз вважають абсолютно неприпустимою відмову від членства в НАТО – 41,1% (рік тому – 48,7%, два роки тому – 56,9%). Водночас відмова від вступу до ЄС залишається абсолютно неприпустимою для 51% респондентів.

За рік також зросла кількість тих, хто вважає неприйнятним:

скорочення армії – 77,9% (було 74,5%),

надання російській мові статусу другої державної – 73% (було 70,9%).

Зменшилася частка українців, які вважають абсолютно неприйнятним:

зменшення суми репарацій з боку РФ – 58,7% (було 62,2%),

відмову від кримінального переслідування керівників РФ та воєнних злочинців – 65% (було 68,4%),

скасування санкцій – 64,1% (було 64,8%).

Опитування проводилося з 5 по 26 листопада 2025 року, вибірка – 1000 респондентів.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

