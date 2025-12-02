13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 18:35

Путин пригрозил "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаки на российские суда

02 декабря 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Во время очередного пропагандистского заявления российский диктатор Владимир Путин пригрозил «отрезать Украину от моря», если, по его словам, Киев «продолжит акты пиратства» в отношении российских судов.

Об этом он сказал в прямом эфире, передает RegioNews.

В своих высказываниях он также заявил, что Европа якобы мешает мирному процессу, инициирующему Дональд Трамп. По словам Путина, все предложения европейских государств направлены на то, чтобы "сорвать" эти процессы, поэтому Россия их "не принимает".

Кроме того, Путин заявил, что россия "не собирается воевать с европейскими странами", но "готова к этому прямо сейчас", если Европа "начнет войну".

Отдельно он повторил нарратив российской пропаганды о том, что россия в Украине "действует хирургически" и это "не война", добавив, что в случае прямого столкновения с Европой все "будет иначе".

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между Украиной и США по мирному плану. После завершения встречи Белый дом и Офис президента Украины обнародовали совместное заявление, в котором сообщили о подготовке обновленного и доработанного рамочного документа, направленного на установление мира.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в отношении нескольких пунктов мирного плана возникли разногласия. Для их урегулирования его специальный представитель Стив Виткофф намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина море Путин
Враг более двух десятков раз обстрелял Никопольский район: ранены 13 гражданских людей
02 декабря 2025, 18:48
Объявят ли мобилизацию женщин в Украине: ответ нардепа
02 декабря 2025, 13:54
Аналитики о Меморандуме с МВФ: пункт по НДС может нанести вред экономике
02 декабря 2025, 13:25
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай
02 декабря 2025, 20:05
США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51
Фермеры теряют из-за снижения закупочных цен на свиней, в то время как цены на свинину не падают
02 декабря 2025, 19:46
Уже завтра стартует программа: украинцы получат бесплатные билеты на поезд на 3000 км
02 декабря 2025, 19:25
Жилищные ваучеры для переселенцев: Минразвития предоставило дополнительные разъяснения
02 декабря 2025, 19:21
В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории
02 декабря 2025, 19:14
Bloomberg: Украина повредила главный маршрут для экспорта казахстанской нефти
02 декабря 2025, 19:13
Во Львове установили новогоднюю елку: праздничное открытие уже в эту пятницу - видео
02 декабря 2025, 19:10
В Киеве на Оболони при пожаре погиб житель квартиры на 8 этаже
02 декабря 2025, 19:03
Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье
02 декабря 2025, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »