Путин пригрозил "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаки на российские суда

Во время очередного пропагандистского заявления российский диктатор Владимир Путин пригрозил «отрезать Украину от моря», если, по его словам, Киев «продолжит акты пиратства» в отношении российских судов.

Об этом он сказал в прямом эфире, передает RegioNews.

В своих высказываниях он также заявил, что Европа якобы мешает мирному процессу, инициирующему Дональд Трамп. По словам Путина, все предложения европейских государств направлены на то, чтобы "сорвать" эти процессы, поэтому Россия их "не принимает".

Кроме того, Путин заявил, что россия "не собирается воевать с европейскими странами", но "готова к этому прямо сейчас", если Европа "начнет войну".

Отдельно он повторил нарратив российской пропаганды о том, что россия в Украине "действует хирургически" и это "не война", добавив, что в случае прямого столкновения с Европой все "будет иначе".

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между Украиной и США по мирному плану. После завершения встречи Белый дом и Офис президента Украины обнародовали совместное заявление, в котором сообщили о подготовке обновленного и доработанного рамочного документа, направленного на установление мира.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в отношении нескольких пунктов мирного плана возникли разногласия. Для их урегулирования его специальный представитель Стив Виткофф намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями Украины.

