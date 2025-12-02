Аналитики о Меморандуме с МВФ: пункт по НДС может нанести вред экономике

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ведущие аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, приветствовали согласование на уровне переговорных команд Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение Аналитических центров.

В обращении, адресованном Президенту, Премьер-министру, председателю Верховной Рады, председателю Национального банка, Министру финансов и Министру экономики Украины, эксперты выразили поддержку большинству положений Меморандума, в частности, касающихся прозрачности государственных закупок, реформ налоговой и таможенной служб, независимости антикоррупционных органов, усовершенствования трудовых отношений и расширения трудовых отношений.

Вместе с тем, аналитические центры выразили серьезную обеспокоенность обязательством Украины "отменить льготу для регистрации плательщика НДС", что фактически касается плательщиков единого налога и установления для них порога перехода на НДС.

По оценкам экспертов, реализация этого пункта может иметь серьезные негативные последствия для микробизнеса.

"Администрирование НДС в Украине является наиболее обременительным из всех налоговых процедур. Распространение этой обязанности на самых маленьких предпринимателей нивелирует основную идею упрощенной системы налогообложения, создавая дополнительную нагрузку, риск закрытия бизнеса и рост теневой экономики", – говорится в обращении.

Аналитики отмечают, что установленный порог в 1 млн грн для регистрации плательщиком НДС слишком низок. В 2024 году более 644 тысяч ФЛП могли бы попасть под эту обязанность, что потребовало бы сотен тысяч бухгалтеров и привело бы к росту расходов микробизнеса. По оценкам экспертов, это могло бы привести к потере общественного благосостояния на 150-180 млрд. грн. (1,5-2% ВВП).

Аналитические центры призывают власти действовать поэтапно: сначала устранить системные проблемы, создающие наибольшие потери для бюджета – нелегальные схемы обращения средств, теневую занятость, контрабанду и уклонение от налогов, а уже после этого искать резервы в упрощенной системе налогообложения.

"Украина нуждается в экономическом росте и развитии внутреннего производства, повышении производительности труда, инновациях и инвестиционной привлекательности. Любые решения, сдерживающие деловую активность, вредят стратегической перспективе страны", – подчеркивают эксперты.

В обращении отмечается, что пункт порога НДС для ФЛП является рисковым и требует отдельного детального исследования перед его внедрением.

Напомним, Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки. Общий ее объем составляет 8,2 млрд долларов в 4 года.