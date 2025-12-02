13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 18:48

Враг более двух десятков раз обстрелял Никопольский район: ранены 13 гражданских людей

02 декабря 2025, 18:48
Фото: Глава Днепропетровской ОВА
Массированные удары по прифронтовому району снова привели к ранениям среди мирных жителей и существенным разрушениям гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течении дня в результате обстрелов в Никопольщине ранения получили 13 человек. Согласно уточненным данным, 74-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще трое мужчин и девять женщин обратились за помощью к врачам и проходят амбулаторное лечение. Угрозы для их жизни пока нет, однако люди находятся под наблюдением медиков.

Повреждены жилые дома и машины

В течение дня российские войска атаковали район более двух десятков раз. Для ударов враг использовал артиллерию и беспилотники. Под обстрелы попали Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. Обстрелы продолжались с разной интенсивностью, вызывая новые разрушения и создавая опасность для гражданского населения.

Последствия обстрелов Никопольщины

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, коммунальное учреждение и административное здание. Также были разрушены семь многоквартирных и частных жилых домов, хозяйственные постройки и торговый павильон. Кроме этого, повреждены несколько легковых автомобилей. Сейчас специалисты уточняют масштабы ущерба, а местные власти вместе с коммунальными службами работают над ликвидацией последствий обстрелов и помощью пострадавшим.

Ранее сообщалось, в Харькове бригада экстренной медицинской помощи спасла 69-летнюю женщину, у которой внезапно произошел острый инфаркт миокарда, стабилизировав ее состояние еще до госпитализации.

