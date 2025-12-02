13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 13:54

Объявят ли мобилизацию женщин в Украине: ответ нардепа

02 декабря 2025, 13:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины Вениславский заявил, что после завершения войны Украина должна готовить весь народ к возможному новому нападению со стороны России

Об этом он сказал в интервью Telegraf, передает RegioNews.

По словам Вениславского, рано или поздно у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину

"Поэтому после войны, когда будет заключен мирный договор (в том или ином формате), мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Поэтому, я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", – подчеркнул политик.

Он добавил, что подготовка к обороне страны должна быть комплексной и включать обучение, стратегическое планирование и развитие соответствующих навыков всех граждан, чтобы Украина могла быстро и эффективно реагировать на любые угрозы.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день в комитете ВР по нацбезопасности и обороне нет ни одного законопроекта, направленного на принудительную мобилизацию женщин.

Напомним, Кабмин ввел автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

Ранее сообщалось, что в ВСУ служат более 70 тысяч женщин. Более 5 500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.

