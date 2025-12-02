Путін пригрозив "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атаки на російські судна

Під час чергової пропагандистської заяви російський диктатор Володимир Путін пригрозив «відрізати Україну від моря», якщо, за його словами, Київ «продовжить акти піратства» щодо російських суден.

Про це він сказав у прямому ефірі, передає RegioNews.

У своїх висловлюваннях він також заявив, що Європа нібито заважає мирному процесу, який ініціює Дональд Трамп. За словами Путіна, всі пропозиції європейських держав спрямовані на те, щоб "зірвати" ці процеси, тому росія їх "не приймає".

Крім того, Путін заявив, що росія "не збирається воювати з європейськими країнами", але "готова до цього прямо зараз", якщо Європа "почне війну".

Окремо він повторив наратив російської пропаганди про те, що росія в Україні "діє хірургічно" й це "не війна", додавши, що у випадку прямого зіткнення з Європою все "буде інакше".

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві відбулися переговори між Україною та США щодо мирного плану. Після завершення зустрічі Білий дім та Офіс президента України оприлюднили спільну заяву, у якій повідомили про підготовку оновленого та доопрацьованого рамкового документа, спрямованого на встановлення миру.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що стосовно кількох пунктів мирного плану виникли розбіжності. Для їхнього врегулювання його спеціальний представник Стів Віткофф має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками України.

