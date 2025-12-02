Корупція в "Енергоатомі": затримано топ-посадовця за розкрадання 18,6 млн грн

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Йому готується повідомлення про підозру в привласненні майна в особливо великих розмірах, пов'язаному з маніпуляціями під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

За даними "Економічної правди", йдеться про Юрія Шейка.

Слідство встановило, що з 1 серпня 2022 року посадовець уклав із ПАТ "Просто-Страхування" договір на 105,642 млн грн, а вже через 12 днів підписав додаткову угоду, збільшивши суму контракту до 130,925 млн грн, без економічного обґрунтування.

Внутрішні перевірки та судово-економічна експертиза підтвердили, що вартість послуг була штучно завищена на 18,6 млн грн, які фактично зникли зі стратегічного підприємства.

Під час розслідування структура власності ПАТ "Просто-Страхування" вивела слідство на ланцюг афілійованих компаній, пов’язаних із російським фінансовим сектором. Основним власником компанії є кіпрська LAVIDIA LIMITED (майже 100% статутного капіталу). Через ряд кіпрських компаній та громадянина Вірменії слідство встановило зв’язок із дочірнім підприємством Р-Інтер та фінансовою групою РЕСО, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни Росії.

Також у схемі фігурує ПАТ "Життя та Пенсія", серед акціонерів якого є громадянин РФ – президент холдингової компанії РЕСО.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

