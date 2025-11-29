Дроны СБУ вывели из строя два нефтетанкера теневого флота РФ

Скриншот с видео

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту РФ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СБУ, передает RegioNews.

Операция была проведена совместно с 13 Главным Управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.

По данным источника, на судах успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby, способные преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

После попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

При атаке судна направлялись пустыми на загрузку в порт Новороссийск

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 миллионов и помогали Кремлю обходить международные санкции", – отметил источник в СБУ.

Напомним, в ночь на 25 ноября украинские Силы обороны поразили ряд вражеских объектов . В частности, в городе Таганрог Ростовской области РФ был поражен Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по изготовлению беспилотников "Молния" - "Атлант Аэро".