17:40  29 ноября
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
14:44  29 ноября
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
13:52  29 ноября
В столице уже 37 пострадавших после российской атаки
29 ноября 2025, 15:39

Дроны СБУ вывели из строя два нефтетанкера теневого флота РФ

29 ноября 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту РФ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СБУ, передает RegioNews.

Операция была проведена совместно с 13 Главным Управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.

По данным источника, на судах успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby, способные преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

После попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

При атаке судна направлялись пустыми на загрузку в порт Новороссийск

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 миллионов и помогали Кремлю обходить международные санкции", – отметил источник в СБУ.

Напомним, в ночь на 25 ноября украинские Силы обороны поразили ряд вражеских объектов . В частности, в городе Таганрог Ростовской области РФ был поражен Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по изготовлению беспилотников "Молния" - "Атлант Аэро".

СБУ Черное море нефтяные танкеры теневой флот дроны РФ война
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
