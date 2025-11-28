"Масштабы лжи поражают": Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении

иллюстративное фото: из открытых источников

На Купянском направлении украинские подразделения продолжают удерживать рубежи, а российское руководство лжет о своих успехах.

Как передает RegioNews, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Во время поездки в группировки войск и воинских частей Харьковской области Сырский ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности.

Он заявил, что в Купянске Силы обороны обнаруживают и ликвидируют российских окупантов.

"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске впечатляют… На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое влияние на врага с целью блокирования его путей снабжения", – отметил Сырский.

Ранее украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск в Харьковской области. Силы специальных операций обнародовали видеодействия операторов 8-го отдельного полка ССО в Харьковской области.