Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Отмечается, что российская армия продвинулась возле села Ровнополье Пологовского района Запорожской области.

Кроме того, россияне имели успехи в Волчанске Чугуевского района Харьковской области, возле Серебрянки Бахмутского района Донецкой области и Дачного Синельниковского района Днепропетровской области.

Напомним, по данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.