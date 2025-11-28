Россияне продолжают двигаться в Запорожской области: что известно
В Запорожском направлении российские оккупанты продвигаются. Аналитики DeepState поделились новыми данными
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Отмечается, что российская армия продвинулась возле села Ровнополье Пологовского района Запорожской области.
Кроме того, россияне имели успехи в Волчанске Чугуевского района Харьковской области, возле Серебрянки Бахмутского района Донецкой области и Дачного Синельниковского района Днепропетровской области.
Напомним, по данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.
