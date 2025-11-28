11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 11:55

Россияне продолжают двигаться в Запорожской области: что известно

28 ноября 2025, 11:55
Фото: DeepState
В Запорожском направлении российские оккупанты продвигаются. Аналитики DeepState поделились новыми данными

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Отмечается, что российская армия продвинулась возле села Ровнополье Пологовского района Запорожской области.

Кроме того, россияне имели успехи в Волчанске Чугуевского района Харьковской области, возле Серебрянки Бахмутского района Донецкой области и Дачного Синельниковского района Днепропетровской области.

Напомним, по данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.

Россияне атаковали дроном пожарную часть в Запорожье
28 ноября 2025, 10:26
РФ атаковала Украину баллистической ракетой и 72 ударными БпЛА: как отработала ПВО
28 ноября 2025, 09:18
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: есть повреждения
28 ноября 2025, 07:54
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25
В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок
28 ноября 2025, 14:55
В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови
28 ноября 2025, 14:41
В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось
28 ноября 2025, 14:40
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39
Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства
28 ноября 2025, 13:27
В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
28 ноября 2025, 13:23
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
