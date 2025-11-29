Україна перегляне оборонну стратегію: Шмигаль і Буданов доповіли президенту

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем та керівником ГУР Кирилом Будановим, під час якої заявив, що настав час оновити план оборони держави

Про це йдеться на сайті глави держави, передає RegioNews.

"Доповідь міністра оборони… Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами", – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що домовилися, що Шмигаль підготує детальні пропозиції щодо змін та представить їх Кабінету міністрів для затвердження.

Міністр також доповів про відрядження у Миколаївську та Херсонську області та заходи з посилення оборони.

"Важливо, що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю, зокрема дронів для бойових бригад. Вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн", – додав президент.

Крім того, 29 листопада Зеленський провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, під час якої обговорили безпекову та політичну ситуацію навколо України та окреслили ключові акценти для переговорного процесу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану з представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. До її складу увійшли секретар РНБО та оборони України Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

