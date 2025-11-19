Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

О необходимости таких мер энергетики сообщили после новой серии массированных ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре, которые вызвали дополнительную нагрузку на энергосистему и затруднили ее стабильную работу.

По обновленным данным, в течение суток будут продолжаться почасовые отключения. Их могут применять с полуночи и до 23:59 включительно, в пределах от двух с половиной до четырех очередей. На промышленные предприятия в этот же период будут распространяться меры ограничения мощности, чтобы уменьшить нагрузку на общенациональную энергосеть.

Специалисты отмечают, что продолжительность и масштабы отключений могут оперативно корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Энергетические компании призывают граждан следить за сообщениями местных облэнерго.

Потребителей также просят ответственно относиться к использованию электроэнергии в те часы, когда свет подается по графику.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина , Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.