15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 18:14

До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября

19 ноября 2025, 18:14
Фото: иллюстративное
В разных регионах Украины 20 ноября будут действовать ограничения потребления электроэнергии

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

О необходимости таких мер энергетики сообщили после новой серии массированных ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре, которые вызвали дополнительную нагрузку на энергосистему и затруднили ее стабильную работу.

По обновленным данным, в течение суток будут продолжаться почасовые отключения. Их могут применять с полуночи и до 23:59 включительно, в пределах от двух с половиной до четырех очередей. На промышленные предприятия в этот же период будут распространяться меры ограничения мощности, чтобы уменьшить нагрузку на общенациональную энергосеть.

Специалисты отмечают, что продолжительность и масштабы отключений могут оперативно корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Энергетические компании призывают граждан следить за сообщениями местных облэнерго.

Потребителей также просят ответственно относиться к использованию электроэнергии в те часы, когда свет подается по графику.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина , Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
