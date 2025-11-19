11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
19 ноября 2025, 12:15

Из ЕС экстрадировали украинца, причастного к международному наркобизнесу

19 ноября 2025, 12:15
фото: Офис Генерального прокурора
В Украину экстрадирован участник наркоорганизации, причастной к международной контрабанде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По запросу Офиса Генерального прокурора Германия экстрадировала гражданина Украины, разыскиваемого за совершение тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

17 ноября его передали украинским стражам порядка в пункте пропуска "Краковец".

По данным следствия, он являлся участником преступной организации, в состав которой входили и отдельные правоохранители. Группа занималась изготовлением и сбытом крупных партий PVP, 4-ММС и амфетамина, а также организовала каналы контрабанды наркотиков в страны ЕС.

В ходе следственных действий изъято более 300 кг запрещенных веществ.

"Экстрадированному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре в Киевской области задержали правоохранителя, который за 10 000 долларов "крышевал" наркобизнес. За совершенное уже эксправохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

