В Киев прибыли представители Пентагона

иллюстративное фото: из открытых источников

Представители Пентагона прибыли в украинскую столицу, чтобы возобновить процесс мирных переговоров по завершению войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

По данным издания, речь идет о министре армии США Дэне Дрисколле и начальнике штаба армии США Рэнди Джордже. Представители Пентагона прибыли с необъявленным визитом на этой неделе.

В рамках визита они должны встречаться с украинскими военными руководителями, законодателями и президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Турции.

Собеседники утверждают, что целью их поездки будет вовлечение украинского руководства в процесс мирных переговоров с РФ.

Как сообщалось, в США увидели "прогресс" в завершении войны в Украине. В Соединенных Штатах считается война между Украиной и РФ одной из важнейших для разрешения.