11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
19 ноября 2025, 10:50

В Киев прибыли представители Пентагона

19 ноября 2025, 10:50
иллюстративное фото: из открытых источников
Представители Пентагона прибыли в украинскую столицу, чтобы возобновить процесс мирных переговоров по завершению войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

По данным издания, речь идет о министре армии США Дэне Дрисколле и начальнике штаба армии США Рэнди Джордже. Представители Пентагона прибыли с необъявленным визитом на этой неделе.

В рамках визита они должны встречаться с украинскими военными руководителями, законодателями и президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Турции.

Собеседники утверждают, что целью их поездки будет вовлечение украинского руководства в процесс мирных переговоров с РФ.

Как сообщалось, в США увидели "прогресс" в завершении войны в Украине. В Соединенных Штатах считается война между Украиной и РФ одной из важнейших для разрешения.

