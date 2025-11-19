"Готовиться надо всегда к худшему сценарию": в Укрэнерго объяснили, какими могут быть отключения света зимой

Иллюстративное фото

В Украине графики отключения света могут продолжаться в течение всей зимы. В периоды сильных морозов перерывы в поставках могут стать продолжительнее, чем сейчас

Об этом глава правления Укрэнерго рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", передает RegioNews.

Виктор Зайченко отметил, что готовиться нужно всегда к худшему сценарию. При этом он добавил, что возможны и положительные перемены. В то же время потенциально возможны отключения света зимой.

"Потенциально - это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или упразднены", - говорит председатель правления Укрэнерго.

Отмечается, что первоначально потребление электроэнергии ограничивалось преимущественно для промышленности. Теперь графики действуют во многих регионах населения.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.