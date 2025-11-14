17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 23:35

В Украине меняются ценники на картофель: сколько теперь будет стоить килограмм

14 ноября 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На украинском рынке снова изменилась стоимость картофеля. Стало известно, какие теперь ценники в магазинах

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что производители сейчас пытаются продать больше картофеля, который не пригоден для хранения. Однако это было сложно сделать, потому теперь фермеры снижают цены.

Отмечается, что сейчас отгружают качественный картофель по 7-13 гривен за килограмм. Это на 14% дешевле, чем на прошлой неделе.

Килограмм картофеля в среднем в популярных сетях стоит:

  • Auchan 15,30 гривны за килограмм;
  • Megamarket 15,90 гривны за килограмм;
  • АТБ 11,99 гривны за килограмм;
  • Сельпо 18 гривен за килограмм;
  • Varus 13,90 грн за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине изменились цены на молоко: сколько теперь стоит литр на полках магазинов
14 ноября 2025, 19:30
В Украине значительно подешевел популярный овощ
13 ноября 2025, 22:59
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 15:39
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Это закончилось секунд через 15": актер Тарас Цымбалюк честно рассказал о своем первом сексе
15 ноября 2025, 02:30
"Просто на грани выживания": звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк призналась, какие гонорары у актеров
15 ноября 2025, 01:30
"Никто не говорил, как за собой ухаживать": ведущая Маша Ефросинина рассказала, как изменилось ее здоровье
15 ноября 2025, 00:30
В Украине из-за отключения света подорожает мясо: эксперты рассказали, какими будут цены
14 ноября 2025, 23:55
Обещают "работу рядом с домом": как россияне на оккупированных территориях заманивают украинцев в армию РФ
14 ноября 2025, 22:35
Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу "Миндичгейт": сумма свыше 1,3 млн$
14 ноября 2025, 22:11
Украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск на Харьковщине
14 ноября 2025, 21:59
На фронте погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко
14 ноября 2025, 21:50
В Кировоградской области мать попала в больницу после отравления дикорастущими грибами, которые сын принес из лесополосы
14 ноября 2025, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »