Иллюстративное фото

На украинском рынке снова изменилась стоимость картофеля. Стало известно, какие теперь ценники в магазинах

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что производители сейчас пытаются продать больше картофеля, который не пригоден для хранения. Однако это было сложно сделать, потому теперь фермеры снижают цены.

Отмечается, что сейчас отгружают качественный картофель по 7-13 гривен за килограмм. Это на 14% дешевле, чем на прошлой неделе.

Килограмм картофеля в среднем в популярных сетях стоит:

Auchan 15,30 гривны за килограмм;

15,30 гривны за килограмм; Megamarket 15,90 гривны за килограмм;

15,90 гривны за килограмм; АТБ 11,99 гривны за килограмм;

11,99 гривны за килограмм; Сельпо 18 гривен за килограмм;

18 гривен за килограмм; Varus 13,90 грн за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.