В Украине значительно подешевел популярный овощ

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, однако уже в начале текущей недели стало очевидно, что при установленном уровне цен реализовать не подлежащие хранению объемы до наступления морозов будет крайне сложно.

По состоянию на 13 ноября фермеры в основных регионах производства готовы отгружать качественный картофель по 7-13 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сейчас цены на картофель на рынке Украины сейчас уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков.

Как сообщалось, в октябре 2025 потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,6% по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.