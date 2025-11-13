22:29  13 ноября
13 ноября 2025, 22:59

В Украине значительно подешевел популярный овощ

13 ноября 2025, 22:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Цены на картофель в Украине резко снизились

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, однако уже в начале текущей недели стало очевидно, что при установленном уровне цен реализовать не подлежащие хранению объемы до наступления морозов будет крайне сложно.

По состоянию на 13 ноября фермеры в основных регионах производства готовы отгружать качественный картофель по 7-13 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сейчас цены на картофель на рынке Украины сейчас уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков.

Как сообщалось, в октябре 2025 потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,6% по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

