Иллюстративное фото

Если сравнивать с 2024 годом, то в Украине яблоки ощутимо подорожали. При этом эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По данным госстата, средняя стоимость яблок с прошлого года выросла в 2,2 раза до 56,04 гривны за килограмм. Доктор экономических наук, главная научная сотрудница отдела аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что до конца этого года ожидается подорожание.

"До конца 2025 года ожидается сезонное ежемесячное удорожание яблок на 7 - 10% по сравнению с нынешними ценами. Вызывает обеспокоенность тот факт, что сейчас существует проблема обеспечения потребностей населения в условиях его низкой покупательной способности, имеющихся высоких цен и недостаточного объема фонда потребления", - .

Специалисты называют следующие причины подорожания яблок:

объемов снабжения и погоды;

стоимости хранения и транспортировки;

развитию логистики и цен на горючее;

повышение тарифов на электроэнергию для промышленных изготовителей.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.