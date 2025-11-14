17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 19:30

В Украине изменились цены на молоко: сколько теперь стоит литр на полках магазинов

14 ноября 2025, 19:30
В Украине закупочная стоимость молока упала ниже 17%. Это связывается с превышением предложения над спросом, а также с проблемами с экспортом.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegoNews

По состоянию на 10 ноября средневзвешенная цена молока-сырья трех сортов составила 16,95 гривны за килограмм без НДС. Это на 18 копеек меньше, чем в прошлом месяце.

В частности, средняя стоимость молока экстра сорта составила 17,05 гривны за килограмм без НДС, что на 20 копеек меньше по отношению к предыдущему месяцу. Высший сорт стоит 16,90 гривны за килограмм без НДС: это на 15 копеек ниже, если сравнивать с прошлым месяцем.

В то же время, стоимость первого сорта составляет 16,50 гривны за килограмм. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,50 гривны за килограмм, максимальная – 16,70 гривны за килограмм.

Аналитик Ассоциации производства молока Георгий Кухалейшвили отметил, что сейчас предложение в Украине превышает спрос. Ведь, несмотря на ожидание, экспорт молочной продукции в ЕС по новым квотам не возобновился после 29 октября, поскольку европейские трейдеры предлагают украинским компаниям более низкие цены на готовую продукцию, чем в прошлом году, на фоне снижения цен на биржевые товары в мире.

"Блекауты стали вызовом для молочной отрасли. Отключение электроэнергии усложняет хранение и реализацию молочной продукции, а также влияет на рост производственных затрат из-за использования дизельных генераторов. В то же время растет убыточность производства сухого молока, казеина и сливочного масла", - говорит эксперт.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

